Maximiliano Falcón reconoció que su renovación en Colo-Colo "va bien encaminada"

Hace unas semanas Gerardo Arias, representante de Maximiliano Falcón, lanzó la bomba y reveló que desde Brasil estaban interesados en sumar a sus filas al zaguero uruguayo, quien termina contrato con Colo-Colo a final de temporada.

A pesar de las declaraciones de su agente, este jueves "Peluca" se desentendió de los sondeos, asegurando que "he visto comentarios, pero mi representante no me dice mucho. No soy una persona que le ande preguntando, se te va el foco".

"Uno siempre quiere crecer en lo futbolístico y económico, pero tengo que enfocarme en el club. He jugado buenos partidos, había bajado un poco el nivel. Eso ya es aparte. Quiero concentrarme en Colo-Colo, no quiero distraerme y nos necesitamos todos en el equipo", agregó el central.

Incluso, el charrúa indicó que su renovación "está en los últimos detalles, no he firmado nada, pero va bien encaminado. No va a haber mayores inconvenientes, quiero seguir el vínculo con el club que me ha abierto las puertas. Sería hasta 2025, 2026".

Por otra parte, el oriental destacó la victoria sobre América MG por los playoffs de Copa Sudamericana, remarcando que "este triunfo sirvió para subir el ánimo del equipo. Tenemos que ir allá, no será fácil, pero daremos lo mejor allá para clasificar. Ahora lo importante es el sábado, si ganamos podemos seguir restando puntos".

De todas formas y tal como lo hizo en su momento el técnico Gustavo Quinteros, Falcón afirmó que el objetivo principal del club está en el plano local. "Podemos hacer lo mismo que el otro día allá en Brasil podemos clasificar, pero el objetivo principal siempre es el torneo, ganarlo siempre es bueno y Colo-Colo te obliga a estar primero", explicó.

PURANOTICIA