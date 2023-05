Maximiliano Falcón reconoció la falta que provocó su expulsión y se disculpó con jugador de Curicó Unido

La sorpresiva derrota de Colo-Colo por 1-0 ante Curicó Unido en el estadio Monumental estuvo marcada por la expulsión del defensa uruguayo Maximiliano Falcón por un planchazo a Nicolás Barrios.

En primera instancia el árbitro le mostró tarjeta amarilla al zaguero charrúa, pero tras revisar el VAR cambió el color de la cartulina.

Tras el cotejo, el jugador "albo" lamentó su expulsión, aunque reconoció la falta y se disculpó con el futbolista del conjunto "tortero".

En diálogo con FFTV, "Peluca" expresó: "Sí, fue expulsión, después vi la repetición. Sentí un golpe en mi pie, pero fue el mismo golpe que yo le pego a él en la canilla. Al árbitro le dije que sí, que le pegué. Es una pena, porque yo soy de jugar fuerte, pero generalmente nunca pego patadas ahí arriba".

"Esto es fútbol, son pelotas divididas, puede pasar. Si el muchacho al que le pegué me está viendo, le pido disculpas. Hay que seguir para adelante y corregir errores", añadió.

Sobre la derrota frente al elenco maulino, sostuvo: "Fue un poco flojo (el partido), no tuvimos muchas ideas, no pudimos salir jugando, el rival se replegó bien, sabía lo que íbamos a intentar con pases por dentro y a los extremos. Ellos tampoco tuvieron muchas chances, el golazo de Jason Flores y no mucho más de peligro".

Por último, Falcón anticipó el duelo del próximo martes ante Monagas en Venezuela por Copa Libertadores: "Nos jugamos la clasificación, hay que hacer un partido inteligente, un partido de copa, corregir los errores que se cometieron acá y tratar de sacar los tres puntos de visita que serán importantes".

