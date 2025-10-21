Mauricio Pinilla a Fernando Ortiz: "Se lo digo en su cara, no sea vende humo"

Después de que Colo-Colo cayera frente al líder Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, el técnico del Cacique, Fernando Ortiz, realizó unas declaraciones que no cayeron bien a algunos.

"Estamos en el mejor y único equipo grande del país. Si eso no te motiva, es preocupante", expresó el adiestrador argentino en conferencia de prensa.

Uno de los manifestó toda su molestia por los dichos del entrenador fue Mauricio Pinilla, ex jugador de Universidad de Chile y actual comentarista en ESPN, quien se lanzó con todo en contra del DT.

"El último comentario es de un vendehumo que ya no tiene argumentos futbolísticos y, cuando su equipo es un desastre, tiene que sacar eso", arremetió el otrora delantero.

"Que el equipo grande, que no sé qué más... es el típico humo. Es una locura tener que aferrarse a esas barbaridades sabiendo que el equipo es un desastre. ¿Para qué? No tiene ningún sentido", añadió.

Por último, agregó: "Señor Ortiz, se lo digo en su cara: no sea vendehumo. Acá en Chile ya no le compramos a ustedes; ustedes ya pasaron de moda".

