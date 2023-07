Mauricio Pellegrino reconoce que "es difícil firmar jugadores si no vendemos a Darío Osorio"

Universidad de Chile no ha podido sumar ningún refuerzo de cara a esta segunda parte de la temporada, debido a que el club no cuenta con suficiente presupuesto.

Y el técnico Mauricio Pellegrino, está consciente de eso y aseguró que están alineados con la política económica de la directiva y aclaró que si no venden a un jugador, como el es caso de Darío Osorio, no pueden realizar fichajes.

"Creo que en las instrucciones las opiniones personales no son tan importantes como ser congruente con el proyecto deportivo. Con mi cuerpo técnico tenemos que armar el equipo y nunca nos ponemos de acuerdo. Con Manu (Manuel Mayo, gerente deportivo) y el presidente (Michael Clark) estamos de acuerdo en muchos aspectos y lo más relevante que es un momento difícil para fichar jugadores, eso me dijeron del club", expresó el estratego argentino en conferencia de prensa.

"Manu y yo estamos de acuerdo en todos los aspectos deportivos, pero dependemos del presupuesto del club. Nos avisaron que es difícil firmar jugadores si no vendemos a Darío Osorio. Si no entra dinero, no podemos fichar de calidad. Hay jugadores en vista, pero es difícil. ¿Estamos contentos? Sí, pero siempre se puede mejorar", añadió.

Eso sí, Pellegrino sostuvo: "No es lo ideal, lo ideal es tener billetera o dar cheques y traer jugadores, pero esta es la realidad. El club es congruente con el presupuesto que, quizás no va de la mano con el entrenador, el secretario técnico o los mismos dueños, que están de acuerdo con nosotros. Pero hay cosas que no se puede por presupuesto".

"El día de hoy viene arrastrando momentos difíciles del club, de apoco se quiere poner de pie. No podemos pasar de cero a cien rápido. ¿Lo podemos lamentar? No lo sé. Seguiré para convencer o hacer un esfuerzo para aspirar a lo mejor", sentenció.

