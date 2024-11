Mauricio Isla tras su nueva ausencia en la Roja: "Son decisiones técnicas"

Finalmente Colo Colo selló el título del Campeonato Nacional gracias al empate a 1 frente a Deportes Copiapó en el Luis Hermosilla Valenzuela y que su escolta Universidad de Chile resignó una igualdad a 1 ante Everton en el Estadio Nacional.

Tras conseguir el trofeo del certamen local, Mauricio Isla, lateral del Cacique celebró con todo el objetivo y resaltó la reñida lucha por la corona con los azules.

"Es importante, porque hace tiempo no se vivía esto. En todos los años que estuve en Europa nunca se vivió esto, siempre había un campeón a tres fechas de terminar el Campeonato y ahora se logró al último. Estoy contento al máximo. Desde el día que llegué siempre me demostraron respeto y cariño. En todos lados hay muchos hinchas de Colo Colo y es merecido para ellos también este triunfo", reconoció el "Huaso".

Sobre la igualdad en el norte, sostuvo: "Nunca dijimos que iba a ser fácil, más con esta cancha y este calor. Ellos no dependían de nada y se iban a jugar la vida. Claramente fue difícil".

Consultado sobre su nueva ausencia en la Roja de cara a los duelos ante Perú y Venezuela por las Clasificatorias, comentó que está "apoyando de afuera. Lo dije el otro día, creo que cuando uno no está tiene que apoyar de la mejor manera. Sabemos que estamos viviendo un periodo muy difícil y ojalá podamos sacar estos puntos. Son decisiones técnicas. Claramente hay un jugador diferente, ahora hay que apoyar a Loyola y Hormazábal. Son jugadores jóvenes que también necesitan estar. Yo estoy en una edad que me quedan uno o dos años, pero si me vuelve a nominar voy a estar ahí, en la banca o afuera".

Por último, valoró el aporte de Arturo Vidal en su llegada a Colo Colo: "Hemos tenido momentos muy lindos y muy tristes, pero siempre estamos ahí. Después de mi paso por Católica, que no lo pasé bien, él fue fundamental en traerme con el presidente y acá estoy terminándolo de la mejor manera".

