Mauricio Isla sorprende al abordar la opción de retirarse del fútbol: "Si el físico no me da…"

Apenas 72 horas después de conseguir el título del Campeonato Nacional 2024, Colo-Colo sumó su segundo trofeo de la temporada al obtener la Supercopa ante Huachipato en Rancagua, la cual se completó nueve meses después de ser suspendida por desmanes en el Estadio Nacional.

Uno que quedó feliz fue Mauricio Isla, quien realizó un positivo balance de la campaña del conjunto albo.

"La idea de los equipos grandes es pelear todo. Aparte de lo que logramos, estamos muy contentos. Hicimos bien una Copa Libertadores, que es muy difícil", expresó el "Huaso", quien arribó al elenco de Macul en la segunda parte del año.

De cara a la próxima temporada, sostuvo: "El entrenador verá qué será lo mejor para luchar por algo muy bonito para nosotros y la hinchada".

Además, el bicampeón de América con la Roja puso algo de intranquilidad en los albos al abordar la opción de retirarse del fútbol profesional: "Tengo contrato un año más. Trataré de jugar mientras esté feliz y el físico me dé. Si no me da, me voy a retirar feliz. Hice una carrera bonita".

PURANOTICIA