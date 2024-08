Mauricio Isla explicó que llegó a Colo-Colo porque es "el club más popular, el más grande y el mejor"

Mauricio Isla está de regreso en el fútbol chileno. Después de largas negociaciones, el bicampeón de América con la Roja selló su fichaje en Colo-Colo y este jueves fue presentado junto a Cristián Riquelme.

En el cuadro albo, el "Huaso" vivirá su segunda experiencia en el balompié nacional, tras un magro paso por Universidad Católica entre 2022 y 2023, donde nunca pudo responder a las expectativas.

Por eso, en la conferencia de prensa, donde estuvo acompañado por el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, y el gerente deportivo Daniel Morón, el lateral derecho realizó una fuerte autocrítica: "Para mí fueron cinco meses muy importantes en la Católica que los viví muy bien. Después también por mucha responsabilidad mía fueron momentos difíciles, pero me fui con la sensación de dejar una buena imagen a mis compañeros que es lo más importante".

"Retomé mi vida con buenos pensamientos, salió todo bien en Independiente. Ahora en la vuelta he analizado mucho, una de las cosas más importantes es que fui citado a la Selección, que es algo muy lindo para mí. Es una vuelta muy importante y, a mi edad, me genera entusiasmo de seguir", añadió el oriundo de Buin.

Además, agregó: "Físicamente me siento muy bien, que es importante. Sé lo que hice mal, tengo un aprendizaje del fútbol chileno, entonces trataré de no cometer los mismos errores y concretar algo de esos cinco meses que hice bien. Tuve la oportunidad y agradecí a la Selección por abrirme las puertas para entrenar porque. Creo que cuando uno llega a un equipo como Colo-Colo, hay que llegar de una manera".

Sobre el motivo para decidir arribar al rival del club que lo formó, como es la UC, y del elenco del cual es hincha, como Universidad de Chile, sostuvo que el "Cacique" es el "más popular de Chile. El más grande y mejor equipo. Es fácil concretar el por qué quise venir, están peleando todas las etapas de los campeonatos y con la ilusión de lograr lo que tanto quieren, que es la Copa Libertadores, pero también el Campeonato Nacional y la Copa Chile".

"Mi vuelta a Chile también es por mi hija. Después de la Copa América quería estar en uno de los dos lados donde están ellas, una en Estados Unidos y otra acá. A la edad que tengo quiero disfrutar mis últimos años felices. Estoy contento, he tenido el agrado de jugar en buenos clubes y jugar los últimos años en el mejor equipo de Chile es muy importante. La mayoría de mi familia son colocolinos, así que da un plus de alegría, pero también de responsabilidad. Pero lo mejor es que están contentos", añadió.

Además, dijo: "Cuando hay interés de los dos lados, da mucho más gusto. Hice una parte yo y otra Colo-Colo, entonces es interesante para terminar bien todo. Lo que más quería era salir de la mejor forma de Independiente porque me abrieron las puertas y entregué todo. Era interesante llegar a Colo-Colo y lo hicimos de muy buena forma".

Por último, reveló que hace años estuvo cerca de recalar en los albos: "Tengo una anécdota cuando estuve en la sub-20 tras el Sudamericano. Mi representante me comentó que el 'Bichi' Borghi me quería en Colo-Colo, yo trabajaba con una empresa y no estaba vendido a Udinese. Tuve chances de venir, cuando salí de Católica también tuve una conversación muy corta con uno de los que acompañan a Quinteros sobre venir, pero quedó en eso. Son gente que no conoces pero fueron pequeños acercamientos, nada más".

PURANOTICIA