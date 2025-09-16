Matías Zaldivia saca a relucir la Supercopa de cara al partido ante Alianza Lima: "El envión nos va a servir mucho"

En Universidad de Chile ya emprendieron vuelo rumbo a Perú para enfrentar este jueves a Alianza Lima, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El cuadro azul afrontará el duelo ante el conjunto "íntimo" con una gran inyección de confianza, luego de golear el domingo a Colo-Colo por la Supercopa. Así lo manifestó el defensa Matías Zaldivia.

"El partido del otro día nos deja una buena sensación, así que estamos con muchas esperanzas de hacer un gran partido en Perú. Haber conseguido un campeonato es algo importante para el envión anímico. Tenemos una llave muy complicada, pero lo del domingo nos va a servir mucho", resaltó el zaguero del elenco estudiantil en el aeropuerto de Santiago.

Eso sí, el defensor valoró también el presente del equipo peruano: "Es un gran equipo, está pasando un gran momento, con delanteros y extremos muy rápidos".

Por último, Zaldivia se mostró tranquilo y descartó la chance de un arbitraje adverso tras la descalificación de Independiente de Avellaneda debido a los graves incidentes en el estadio Libertadores de América: "No, porque los fallos arbitrales están a la vista de todos", afirmó.

