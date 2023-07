Matías Zaldivia por derrotas consecutivas de la U: "Hay que estar tranquilos con la cabeza puesta en lo que queda"

Justo cuando Universidad de Chile había alcanzado la cima del Campeonato Nacional, los azules sufrieron dos derrotas consecutivas en el inicio de esta segunda rueda, ante Unión Española y Palestino, que le significaron ceder terreno en el liderato y lucha por el título.

Sin embargo, en el plantel estudiantil están tranquilos y pensando en mejorar en el certamen, tal como lo expresó el defensa Matías Zaldivia.

"Es normal, más en un equipo grande, que cuando te ven arriba te catalogan como un posible ganador del título y cuando pierdes dos partidos también se va todo para el otro lado. Hay que tener tranquilidad, saber que todavía no logramos nada, que estamos formando algo bueno después de años no tan buenos, entonces hay que estar tranquilos, con la cabeza puesta en lo que queda, en seguir trabajando, seguir mejorando, y seguir formando un equipo no solo para este año. El objetivo que nos pusimos este año es entrar a las copas, si en las últimas fechas estamos arriba para pelear por el título, la ilusión no la quita nadie", expresó el zaguero.

"Después que pierdes dos partidos el ánimo no es el mejor, pero nos ayuda a no relajarnos, no creer que ya hicimos el trabajo, queda mucho torneo. Si bien perdimos dos partidos seguidos, tenemos los mismos puntos que en la primera rueda y terminamos punteros, hay que estar tranquilos, hay que trabajar, tomar nota en lo que se hizo mal para el domingo volver a ganar", añadió.

Por último, sobre el duelo de este domingo frente a Magallanes, sostuvo: "Sabemos que si bien están últimos en la tabla, no condice con su juego, es un gran equipo y tiene jugadores que conocen el país, que conocen el campeonato, entonces hay que estar muy atentos, tienen jugadores peligrosos, goleadores importantes. Tenemos que salir a hacer nuestro trabajo y tratar de volver a la victoria".

PURANOTICIA