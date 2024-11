Matías Zaldivia pide que U. de Chile se refuerce para "hacer una buena Copa Libertadores"

Con la obtención del título de la Copa Chile, Universidad de Chile puso fin a la temporada 2024 y ya piensa de cara a la próxima campaña, donde la meta es quedarse con el Campeonato Nacional después de que este año se le escapara en una reñida definición contra Colo-Colo.

Por eso, y considerando que el cuadro azul disputará en 2025 la Copa Libertadores, el defensa Matías Zaldivia le mandó un mensaje a la dirigencia en materia de refuerzos y dijo esperar que sumen nuevas figuras para luchar en todos los frentes.

"Se nos viene un año hermoso, primero con la Supercopa y luego tenemos tres campeonatos para pelear y estar en la lucha en los tres frentes. Nos tenemos que reforzar de buena manera para hacer una buena Copa Libertadores, que creo que es la ilusión de todos, pero sin dejar de pensar en el torneo local que creo será nuestro gran objetivo", expresó el zaguero.

Además, realizó un balance de su año, donde destacó con los azules y hasta fue convocado a la Selección chilena para las Clasificatorias: "En lo futbolístico ha sido uno de mis mejores años, ya que se acompañó con el tema de la Selección. Es un año que será difícil de igualar, pero siempre está la idea de ir por más y mejorar".

Por último, Zaldivia agradeció el cariño de los hinchas, quienes lo comenzaron criticando y después reconocieron su aporte al club: "El cariño del hincha es espectacular, que ni yo me lo imaginaba. Tenía la ilusión de que fuese así, pero no me imaginaba tanto cariño y en un tiempo tan corto. Agradecerle a la gente porque fueron muy importantes para nosotros, asistiendo y llenando cada cancha dónde jugamos".

PURANOTICIA