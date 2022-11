Matías Zaldivia no seguirá en Colo-Colo tras siete años: se despidió lanzando dardos a Blanco y Negro

Matías Zaldivia confirmó que no continuará la próxima temporada en Colo-Colo, luego de siete años en el club.

El defensa nacionalizado chileno se presentó en el estadio Monumental para despedirse de sus compañeros, que preparan el encuentro de este sábado ante el Real Betis de Manuel Pellegrini, y a la salida del recinto, volvió a referirse a su partida.

En diálogo con los medios apostados en el lugar, Zaldivia disparó contra la dirigencia "alba", subrayando que "no me duele la no renovación, están en todo su derecho a resolver así. Lo que sí me afecta algo son las formas y la no comunicación".

"No me sorprende mucho, hay que fijarse en cómo se han ido otros del club. Ningún dirigente se acercó ni para renovar ni para nada. Merecía que al menos se acercaran para decirme que no", complementó el nacido en San Isidro.

Asimismo, el ex Arsenal de Sarandí indicó que "la prioridad siempre la tuvo Colo-Colo, pero llega un punto en que uno tiene que pensar en su futuro. Lo que quiero es irme de vacaciones, ahora mi representante sabe de mis pretensiones, jugar en equipos que peleen cosas importantes".

Sobre su despedida del cuadro "popular", sostuvo que "espero me recuerden con mucho cariño. Fueron siete años en los que vine casi siendo un desconocido y hoy me voy con ocho títulos y más de 150 partidos. Para mí es una alegría inmensa todo lo que logré acá".

PURANOTICIA