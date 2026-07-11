Matías Soto se corona campeón de dobles en el Challenger 75 de Bogotá

Matías Soto junto al boliviano Federico Zeballos se proclamaron campeones del Challenger 75 de Bogotá, Colombia, al vencer en un reñido partido al binomio integrado por el argentino Facundo Mena y el ecuatoriano Gonzalo Escobar.

El copiapino venía de ganar en el Challenger de Quito, Ecuador, y llegó a esta final como el tercer cabeza de serie, en una semana más que positiva en la arcilla del Carmel Club de Bogotá, ya que también se instaló en la disputa de la corona de la competencia de sencillos, la que afrontará este domingo frente al colombiano Nicolás Mejía, quien se impuso en las dos ocasiones en que se enfrentaron.

El binomio chileno-boliviano tuvo un rápido quiebre que le permitió llevarse el primer set por 6-4 luego de 36 minutos.

En la segunda manga, Mena y Escobar hicieron pesar su ranking, que los tenía como los principales favoritos del torneo. Ganaron 6-2 y forzaron el último set.

La instancia definitiva fue totalmente estrecha. El primer match point corrió para la pareja argentina-ecuatoriana cuando se pusieron 9-8 en el set corto. Pero Matías Soto y su compañero metieron tres puntos seguidos y, luego de una hora y 23 minutos, con un marcador a favor de 6-4; 2-6 y 11-9, se quedaron con la corona. La segunda consecutiva para el chileno, que lo deja entre los 180 mejores del mundo de los dobles, y como el mejor de los tenistas nacionales en esta disciplina.

PURANOTICIA