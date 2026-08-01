Tomás Barrios se juega el paso al cuadro principal del ATP 1000 de Montreal

Este sábado, Tomás Barrios (138 ATP) jugará su paso al cuadro principal del ATP 1000 de Montreal.

El tenista chileno se medirá con el australiano Aleksandar Vukić (105).

Barrios ha vencido en tres ocasiones a su rival de este sábado, la última en marzo de este año en la qualy del ATP de Miami.

En dicha ocasión, el chileno se impuso en dos sets por 6-3 y 7-6.

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