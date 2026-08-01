Club mexicano desmiente oferta por Vozinha mientras Colo Colo espera su llegada

Hace más de una semana, Vozinha fue anunciado como nuevo refuerzo de Colo Colo.

Fue el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, el que dio a conocer la noticia y se esperaba que el portero que brilló en el último Mundial llegara a principios de esta semana a Chile para integrarse al cuadro albo.

Pero no llegó. Ni a principios ni a fines de semana. De hecho, ahora se espera que llegue a Santiago este domingo o el lunes. Pero nadie puede asegurarlo.

Ello ha puesto nervioso a los albos. De hecho, han surgido rumores de que Vozinha estaría evaluando otras opciones para seguir su carrera.

Una de ellas es Renassense de Berkane, de Marruecos, donde asumió como DT Bubista, el ex seleccionador de Cabo Verde.

Pero no ha sido el único club al cual se ha ligado al arquero, aunque algunos de ellos se han apurado a desmentirlo.

Uno de ellos es la escuadra mexicana Gallos Blancos de Querétaro, dirigida por el entrenador chileno Esteban González.

Una publicación señaló que este equipo le había hecho una oferta a Vozinha pero ello fue de inmediato desmentido por Ed Malyon, copropietario del equipo mexicano. “Es falso. Vale contrastar y/o confirmar la publicación antes de publicarla – gracias”, comentó Malyon en sus redes sociales.

Respira Colo Colo. Pero aún no cesa del todo su tensión…

PURANOTICIA