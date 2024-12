Matías Soto: "Es difícil quedar fuera de un Grand Slam, pero hay que sacarlo de la cabeza"

Sin dudas, la temporada 2024 fue la mejor en la carrera de Matías Soto (248°). El copiapino escaló más de 400 lugares en el ranking para culminar entre los 250 mejores del planeta, por lo que se convirtió en el chileno con mayor crecimiento en el año.

Por eso, el nacional realizó un positivo balance sobre su campaña, y en conversación con radio ADN expresó: "Contento de cómo terminé el año, en un buen ranking, para empezar bien el 2025. Se me arrancó la clasificación a Australia, la tuve en mis manos, pero así es el tenis, te da y quita oportunidades. Esperemos que el 2025 sea el año para consolidarme a nivel profesional".

"Si hubiesen sido derrotas normales, ni lo pienso, pero en una tuve un match point en Sao Paulo. Fue un punto. Es difícil, pero hay que sacarlo de la cabeza. Parto en un buen lugar, las metas son grandes, hay que luchar por eso", añadió.

Sobre la qualy del primer Grand Slam de la temporada, donde debe esperar trece bajas para poder ingresar, sostuvo: "Es difícil que llegue a la qualy, pero iré a Europa, a Portugal. Si llego a entrar a último momento, viajaré, no me he puesto a pensar todavía".

Soto, además, valoró la inyección económica que le brindará la ATP por terminar el año entre los 250 mejores tenistas del orbe: "Uno puede planificar de mejor manera, pero a este nivel los gastos son grandes todas las semanas, viajas acompañado. Va a seguir siendo costoso, pero ayuda".

Por último, manifestó su deseo de poder disputar Roland Garros: "Ahí hay meses para preparar, ojalá se dé, jugar cualquier Grand Slam es un sueño. Roland Garros y Wimbledon son especiales para mí, esperemos estar".

PURANOTICIA