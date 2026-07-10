Matías Soto avanza a semifinales del Challenger de Bogotá y se acerca a la qualy del US Open

Después de casi tres meses, Matías Soto (296° del ranking ATP) volvió a instalarse en una semifinal de Challenger, esta vez en Bogotá, Colombia.

El tenista chileno, tercer cabeza de serie, derrotó este viernes al qualy brasileño Lucas Andrade da Silva (813°) por parciales de 6-4, 6-7 (5) y 6-1, tras dos horas y 11 minutos de partido.

La última vez que el copiapino había alcanzado la ronda de cuatro mejores en un torneo de esta categoría fue en abril pasado, en Santa Cruz, Bolivia. En esa ocasión se inclinó en dos sets ante el local Juan Carlos Prado Angelo.

Ahora, el nacional buscará la final del certamen cafetalero ante el qualy italiano Lorenzo Claverie (sin ranking), quien dio la sorpresa al eliminar al argentino Facundo Mena (354°), séptimo sembrado, por 7-6 (5) y 7-6 (6).

De momento, la victoria le permite a Soto escalar al casillero 277 en el ranking en vivo. Con un nuevo triunfo quedará muy cerca de ingresar a la qualy del US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada, mientras que con el trofeo prácticamente abrocharía ese obejtivo.

Consignar que la arcilla colombiana le sienta bien al chileno, pues a fines de marzo de este 2026 conquistó en Bucaramanga su primer título en la categoría Challenger, cuando superó en la final al argentino Guido Iván Justo.

PURANOTICIA