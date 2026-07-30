Chile confirmó a México como su segundo rival para la gira que realizará por Norteamérica

La Selección chilena confirmó a México como su segundo rival para la fecha FIFA que se llevará a cabo entre los últimos días de septiembre e inicios de octubre.

A través de redes sociales, la Roja informó que el choque con el cuadro azteca fue agendado para el martes 6 del décimo mes del año en el estadio Los Angeles Memorial Coliseum, en horario por confirmar.

Cabe recordar que previamente, el combinado criollo había acordado un compromiso con Canadá para el 26 de septiembre en Toronto.

Cabe mencionar también que ambos países fueron anfitriones en la Copa del Mundo que concluyó hace unas semanas y donde el elenco nacional no participó.

PURANOTICIA