Darío Osorio fue titular en la eliminación del Midtjylland en la segunda ronda clasificatoria de la Europa League

Darío Osorio fue titular en la eliminación del Midtjylland en la segunda ronda clasificatoria de la UEFA Europa League, tras caer por 2-0 ante Besiktas, elenco que se impuso por un global de 2-0 en la llave.

El chileno trató de aportar con su movilidad habitual y aunque participó en acciones de riesgo, no pudo cambiar la suerte de su equipo y fue sustituido en el minuto 77.

Por su parte, el conjunto otomano aprovechó la expulsión del defensa local Martin Erlic en el inicio del complemento y sacó la tarea adelante con anotaciones de Milot Rashica (70') y Orkun Kökçü (77').

De esta manera, el cuadro escandinavo deberá conformarse con disputar las fases previas de la UEFA Conference League, tercer torneo internacional en importancia dentro del fútbol europeo.

Con respecto a Osorio, hay que consignar que durante los últimos días ha sido vinculado al Trabzonspor de Turquía, club que pagaría cerca de veinte millones de dólares para ficharlo.

(Imagen: @fcmidtjylland)

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