Matías Rodríguez ansía regresar a Universidad de Chile: "Cuando quieran vuelvo"

El ex seleccionado argentino se mostró dispuesto a volver a la U a sus 38 años. El defensor con más goles en la historia de loa azules y campeón de la Copa Sudamericana 2011 bajo la dirección técnica de Jorge Sampaoli expresó abiertamente su deseo de regresar al Centro Deportivo Azul.

En la Radio ADN se le preguntó por una posible vuelta al Club Universidad de Chile y sostuvo: "Cuando quieran, hago buenos asados. Estoy disfrutando este proceso totalmente nuevo en mi vida. Uno que sueña en grande nunca deja de soñar, ¿por qué no? Hoy como técnico lo veo demasiado lejano aún. Si me dedico a eso, voy a arrancar de muy abajo”.

Rodríguez actualmente milita en el líder de la Segunda División Profesional (tercera categoría del fútbol chileno), Deportes Melipilla, luego de haber dejado la actividad tras su paso por Defensa y Justicia de Argentina.

“Fueron los primeros que me llamaron (Deportes Melipilla) y apenas me mandaron la propuesta, se cerró todo. Tenía la necesidad de volver a disfrutar del fútbol y ellos me brindaron la posibilidad. Estaré agradecido el resto de mi vida por confiar en mi vida tras estar un año y medio fuera”, contó.

Por último, el trasandino se mostró esperanzado en que se concrete el retorno de Charles Aránguiz a los azules. “Sería grandioso, espectacular para el club. No sé qué tan real es la posibilidad, pero a cualquiera que le guste el fútbol te diría que es un grandísimo aporte para la U y el fútbol chileno”, cerró.

