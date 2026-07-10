Matías Palavecino abre la puerta a La Roja: "También me gustaría vestir la camiseta de Chile"

En los últimos años, la Selección Chilena ha incorporado a varios futbolistas nacidos en el extranjero, como Ben Brereton, Luciano Cabral y Fernando Zampedri, una tendencia que podría sumar un nuevo nombre en el futuro.

Se trata de Matías Palavecino, volante argentino de Universidad Católica, quien reconoció públicamente su interés por defender a La Roja una vez que cumpla con los requisitos para obtener la nacionalidad chilena.

En conversación con el creador de contenido El Fofo, el mediocampista aseguró que "obviamente me gustaría jugar por Argentina, pero también me gustaría vestir la camiseta de Chile. No sé cuanto me falta para la nacionalización".

El futbolista llegó al balompié nacional hace dos temporadas y en 2025 fue una de las grandes figuras de Coquimbo Unido, desempeñando un papel clave en la histórica campaña que le permitió al cuadro "pirata" consagrarse campeón del Campeonato Nacional.

No obstante, en la temporada 2026 el volante trasandino no ha logrado replicar el nivel que exhibió el año pasado, luego de su llegada a Universidad Católica, donde aún busca consolidarse como una de las piezas importantes del equipo.

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