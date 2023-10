Matías Fernández: "No tenía ganas de hacer una despedida pero esto demuestra que la gente me tiene cariño"

La tarde de ayer sábado el estadio Monumental se vistió de fiesta para acompañar al volante nacional Matías Fernández, quien luego de 20 años ligado al fútbol decidió colgar los botines en el estadio Monumental, mismo recinto donde deslumbró a todo el continente vistiendo los colores de Colo Colo.

En diálogo con radio ADN, el ahora ex jugador profesional no ocultó su emoción por lo vivido en el recinto de Macul, agradeciendo el respaldo de los ex compañeros de estuvieron en cancha y el aliento de las más de 40 mil albas en las tribunas.

"Agradezco el cariño de la gente, lo valoro de todo corazón. No tenía ganas de hacer una despedida, pero esto demuestra que la gente me tiene cariño", señaló el otrora seleccionado nacional.

Respecto a la importancia del Cacique en su carrera, "Matigol" remarcó que "Colo Colo es mi vida, toda la vida he estado acá. Me despido con toda esta gente, feliz".

Por último, remarcó que "si bien me retiro del fútbol profesional, no me retiro del fútbol, que siempre será parte de mi vida. Me retiro con el gozo de haber corrido la buena batalla. Ahora seguiré corriendo la batalla espiritual".

