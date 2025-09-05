Massú y ausencias de Jarry y Tabilo en Copa Davis: "Confío plenamente en los que están"

Este jueves tomó la palabra el capitán del equipo chileno de Copa Davis, Nicolás Massú, quien anticipó el enfrentamiento del próximo fin de semana ante Luxemburgo, donde los nacionales intentarán regresar al repechaje para el Grupo Mundial.

Pero antes de hablar del rival, el "Vampiro" puso paños fríos por las ausencias confirmadas de Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo, quienes adujeron distintos motivos para bajarse del choque con el cuadro europeo.

"En el deporte siempre acontecen estas situaciones. Me encantaría tener al equipo completo, pero tenemos un equipo que puede luchar de la mejor manera. Esto pasa y hay que estar atento para todas las situaciones que puedan pasar. Confío plenamente en los que están", remarcó el doble medallista de oro en una actividad por la firma de una alianza entre la Federación de Tenis de Chile y la Clínica Universidad de Los Andes.

Con respecto a los presentes, el actual coach destacó la preparación que está teniendo Cristian Garin. "Se está sintiendo mejor, ya está entrenando. Estoy ayudándolo lo que puedo antes que empiecen oficialmente los entrenamientos. Estamos preparados y con ganas", subrayó.

Sobre el adversario de turno, el viñamarino afirmó que "vengo siguiendo a los jugadores de Luxemburgo hace varios meses y ellos también tienen una baja importante. La última Copa Davis que tuve a todos sanos fue contra Perú acá en Santiago. Ellos tienen una baja importante y les va a afectar, pero independientemente de los jugadores que enfrentemos, no nos podemos confiar ni un segundo. Tenemos que ganar esta serie".

Por último, Massú advirtió que "en los papeles es un rival accesible, pero como equipo y como entrenador hay que preparar la Davis como si enfrentáramos a los mejores del mundo".

