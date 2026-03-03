Massú calienta la Copa Davis y lanza guiño a Carlos Alcaraz: “Sueño con ganar la Ensaladera”

A pesar de que aún faltan seis meses para que Chile reciba a España por la serie de Copa Davis, el capitán del equipo nacional, Nicolás Massú ya palpita la confrontación de septiembre próximo.

Es que el "Vampiro" mandó un recado a los europeos al hablar sobre sus grandes objetivos y anticipó el choque por la segunda ronda de las Qualifiers de la Ensaladera de Plata.

"Si viene (Carlos) Alcaraz pues bienvenido, porque va a ser increíble para Chile tener a un jugador de la talla de Carlos, que sería algo inolvidable. Si no está, España tiene un equipazo con otros grandes jugadores y jugaron la última final", expresó el doble medallista olímpico en Atenas 2004 a Diario Marca.

Además, el viñamarino confesó que pese a las dos preseas que obtuvo en los Juegos Olímpicos, dejó tareas pendientes que sueña con cumplir como entrenador.

"Hay varias cosas que pude lograr y otras que no. Yo quería ser número uno del mundo, quería ganar la Copa Davis, quería un Grand Slam, quería ganar los Juegos, ser top 10… Logré ser 9°, gané los Juegos, no pude ganar un Grand Slam como jugador aunque sí como entrenador con Dominic Thiem", sostuvo.

"No pude ganar la Copa Davis como jugador, por qué no va a ser como entrenador. Son palabras mayores, pero yo me levanto todos los días pensando que las cosas pueden ser posibles. Sí que sueño en ganar la Copa Davis. Desde chico me han gustado los objetivos grandes… El tenis en Chile es muy grande, la gente se compromete, va a ver Copa Davis, se llena el estadio", sentenció Massú.

PURANOTICIA