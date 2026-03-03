Hormazábal tras el golpe azul en el Monumental: “Nos da un impulso anímico enorme”

Hasta antes del Superclásico, Universidad de Chile no conocía la victoria en el Campeonato Nacional 2026. Sin embargo, los azules pusieron fin a su mala racha en el inicio del certamen con un revitalizador triunfo por 1-0 ante Colo Colo en el estadio Monumental.

Este martes el defensa Fabián Hormazábal manifestó su satisfacción por vencer a los albos y aseguró que los tres puntos en el reducto de Macul significará un gran envión anímico para el plantel del conjunto estudiantil.

"Claramente el ganar te deja trabajar de una forma más amena y tranquila. Es un envión anímico que esperamos sea un punto de inflexión de ahora en adelante para lo que queda, ya sea el campeonato o la copa", expresó el lateral en conferencia de prensa.

Además, realizó una autocrítica sobre su rendimiento individual: "El equipo siempre va a estar en construcción porque siempre encontrará algo nuevo que mejorar. Me vi bien defensivamente, sobre todo en el segundo tiempo donde nos tuvimos que replegar. Estoy trabajando muy duro para encontrar mi mejor versión lo antes posible".

Por último, el carrilero resaltó el apoyo de la hinchada, pese a no contar con público visitante en el recinto de Pedrero: "Para nosotros es muy importante nuestra gente. Sabemos lo que te contagia estando en la cancha. Ganamos sin nuestra hinchada ahí, pero sabíamos que teníamos a millones detrás en sus casas viendo y apoyando, y sentimos ese respaldo en Chile".

