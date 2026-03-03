Click acá para ir directamente al contenido
Humberto Suazo arremetió tras el empate ante Curicó Unido: denunció mano en el gol y exigió VAR

El DT de San Luis de Quillota cuestionó con fuerza la decisión del árbitro Cristián Droguett de validar el tanto de Leandro Benegas en la igualdad por la Primera B de Chile y calificó el error como “claro” e “imperdonable”.

Martes 3 de marzo de 2026 11:27
Curicó Unido rescató un empate a 1 frente a San Luis en el estadio Lucio Fariña de Quillota, por el cierre de la segunda fecha del torneo de la Primera B.

El cuadro "tortero" logró la igualdad con un gol bastante polémico, debido a que el delantero Leandro Benegas anotó con la mano, pero la jugada fue tan rápida que el árbitro Cristián Droguett no vio nada ilegal y validó la conquista, pese al reclamo de los "canarios". 

Tras el cotejo, el técnico del conjunto quillotano, Humberto "Chupete" Suazo, se lanzó con todo contra el arbitraje por el tanto.

"Todos vieron la mano... Esos errores no pueden pasar, la mano fue clara", sostuvo el otrora artillero en diálogo con la transmisión oficial.

"Hay cosas que hay que mejorar. Es importante que se tomen cartas en el asunto y que el VAR esté presente en esta división. Son errores garrafales que ya vienen constantemente en cada partido", sentenció Suazo.

