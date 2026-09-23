Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Martina Weil gana la medalla de oro en 400 metros y rompe récord sudamericano en los Odesur

Martina Weil gana la medalla de oro en 400 metros y rompe récord sudamericano en los Odesur

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

La atleta chilena se coronó campeona en los Juegos Suramericanos con un tiempo de 50,45 segundos. Con esta marca, superó el registro histórico impuesto por su madre, Ximena Restrepo en 1994.

Martina Weil gana la medalla de oro en 400 metros y rompe récord sudamericano en los Odesur
Miércoles 23 de septiembre de 2026 20:31
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

La velocista nacional Martina Weil hizo historia en los Juegos Suramericanos de Santa, Argentina, luego de obtener la medalla de oro en los 400 metros planos.

La chilena brilló con luz propia y completó la prueba con un tiempo de 50,45 segundos, superando por un margen considerable a la colombiana Lina Lincona (52,38) y la argentina Megan Powell (52,81).

Gracias a estos números, la atleta impuso un nuevo récord en los Odesur, pulverizando la marca impuesta en 1994 por su propia madre, Ximena Restrepo (51,31).

Así, la delegación criolla sumó su 33a presea dorada en la competición, manteniéndose en el quinto puesto del medallero.

(Imagen: @TeamChile_COCH)

PURANOTICIA

Cargar comentarios