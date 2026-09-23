Martina Weil gana la medalla de oro en 400 metros y rompe récord sudamericano en los Odesur

La velocista nacional Martina Weil hizo historia en los Juegos Suramericanos de Santa, Argentina, luego de obtener la medalla de oro en los 400 metros planos.

La chilena brilló con luz propia y completó la prueba con un tiempo de 50,45 segundos, superando por un margen considerable a la colombiana Lina Lincona (52,38) y la argentina Megan Powell (52,81).

Gracias a estos números, la atleta impuso un nuevo récord en los Odesur, pulverizando la marca impuesta en 1994 por su propia madre, Ximena Restrepo (51,31).

Así, la delegación criolla sumó su 33a presea dorada en la competición, manteniéndose en el quinto puesto del medallero.

(Imagen: @TeamChile_COCH)

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