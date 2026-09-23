Chile cae ante Paraguay en la agonía y dice adiós a la disputa por el oro en los Juegos Suramericanos

Una opaca Selección chilena sub-19 no pudo sostener la igualdad y terminó cayendo por la cuenta mínima ante Paraguay por las semifinales de los Juegos Suramericanos de Santa Fe, quedando fuera de la disputa por la medalla de oro.

La escuadra guaraní impuso sus condiciones desde el inicio del cotejo y presionó constantemente a un elenco nacional que se vio superado por la intensidad de su rival.

La Albirroja contó con varias ocasiones claras de peligro, sobre todo en el primer tiempo, pero se encontró con las manos seguras de Vicente Villegas, quien se lució con varias intervenciones clave (20', 23' y 31').

El conjunto criollo seguía sin respuestas en el complemento y nuevamente tuvo que encomendarse a la actuación del guardameta de Coquimbo Unido, principal responsable de detener los embates del rival (51' y 65').

Recién alrededor del minuto 70 dio la impresión de que la Roja podría emparejar el trámite, pero solo fue una declaración de intenciones, ya que el cuadro paraguayo seguía teniendo el control del cotejo.

Cuando se jugaban descuentos y los pupilos de Sebastián Miranda pensaban en los penales, entre Martín Jiménez y Villegas bloquearon un par de tiros del contrario y en el rebote, Joaquín Bogarín se acomodó para la derecha y con un tiro al segundo poste sentenció su clasificación a la final para luchar por el oro contra Argentina.

Chile, en tanto, tendrá que conformarse con pelear por el bronce frente a Perú, equipo que venció al combinado criollo en fase de grupos.

PURANOTICIA