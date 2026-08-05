Martín Palermo es el nuevo DT de Platense y dirigirá la llave ante Coquimbo Unido por Copa Libertadores

A una semana para el duelo ante Coquimbo Unido por la ida de los octavos de final de Copa Libertadores, Platense se había quedado sin entrenador luego de que oficializara la salida de Walter Zunino tras la goleada sufrida el lunes por 4-0 ante Talleres de Córdoba.

Pero el "Calamar" se movió rápidamente y ya definió a su nuevo técnico, que será un viejo conocido del fútbol chileno.

Se trata de Martín Palermo, exadiestrador de Curicó Unido y Unión Española, quien este miércoles fue anunciado como nuevo estratego del club argentino.

Esta será la segunda etapa de "Titán" en la banca de Platense, después de su paso temporada 2023, y firmó hasta diciembre de 2028.

El exdelantero redebutará en el cuadro trasandisno este fin de semana frente a Independiente de Avellaneda, por la cuarta fecha del Torneo Clausura de Argentina, mientras que el próximo miércoles 12 de agosto recibirá con el club a Coquimbo Unido en Buenos Aires por el torneo continental.

PURANOTICIA