Claudio Bravo cuestiona llegada de Vozinha a Colo-Colo: "Vamos a ver cómo funciona bajo esta nueva presión"

La llegada de Vozinha a Colo-Colo continúa generando reacciones en el fútbol chileno. El arquero de Cabo Verde, una de las figuras del Mundial 2026, se convirtió en nuevo refuerzo del cuadro albo, pero su fichaje ya abrió debate entre distintos protagonistas del deporte nacional.

Uno de los últimos en referirse a la incorporación fue Claudio Bravo, histórico arquero y capitán de la Selección Chilena, quien además tiene un vínculo especial con el club tras formarse en Colo-Colo y ser campeón con el Cacique.

El exguardameta, actualmente como comentarista de ESPN, entregó una crítica mirada sobre el arribo del portero africano y recordó su actuación en el amistoso frente a Chile.

"En el partido amistoso contra Chile no tuvo una buena presentación. Esas presentaciones te llaman la atención, pero negativamente, no positivamente, como lo hizo en el Mundial", advirtió Bravo.

Además, el otrora arquero de la Roja cuestionó la importancia de la regularidad para evaluar a un guardameta de alto nivel. "Creo que los grandes arqueros se destacan por la regularidad, y no por aparecer en cinco partidos en un año. Pero vamos a verlo competir y ver cómo funciona en un equipo donde sí hay una presión real y donde sí se penaliza mucho el error a través de la crítica del hincha y de la prensa", añadió.

En esa misma línea, Bravo apuntó a la diferencia entre disputar un Mundial con Cabo Verde y asumir el desafío de defender el arco de Colo-Colo, señalando: "Jugar un Mundial donde no tienes presión, donde si se equivocaba en Cabo Verde no pasaba absolutamente nada. Distinto es cuando juegas en una selección donde tienes más responsabilidad, en una selección que es candidata, por ejemplo".

Finalmente, el exarquero nacional destacó que Vozinha deberá responder a un escenario de mayor exigencia en el cuadro albo, donde tendrá la obligación de competir por títulos y a nivel internacional.

"Vas a jugar en un equipo que es candidato al título y a competir a nivel internacional. Por eso vamos a ver cómo funciona él bajo esta nueva presión", sentenció Bravo.

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