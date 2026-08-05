Gonzalo Tapia fue oficializado como refuerzo del Columbus Crew de la MLS de EE.UU.

Se acabó la incertidumbre sobre el futuro de Gonzalo Tapia. Finalmente el delantero chileno dejó el Sao Paulo de Brasil para arribar en este segundo semestre a la Major League Soccer de Estados Unidos como fichaje del Columbus Crew.

El cuadro norteamericano oficializó este miércoles al atacante nacional como su flamante refuerzo.

"Bienvenido a Black & Gold, Gonzalo. El Columbus Crew ha adquirido al delantero Gonzalo Tapia del Sao Paulo de la Campeonato Brasileiro Série A de Brasil mediante un préstamo hasta la Temporada Sprint de la MLS 2027", publicó el club.

En tanto, el técnico del conjunto aurinegro, Issa Tall, destacó la incorporación del formado en Universidad Católica al expresar: "Es un jugador talentoso y trabajador que aporta calidad y competencia a nuestro ataque".

"Creemos que posee las cualidades para generar un impacto inmediato en el equipo. Nos entusiasma dar la bienvenida a Gonzalo a Columbus y esperamos integrarlo al grupo y ver los aportes que realizará", añadió el estratego.

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