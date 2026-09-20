Martín Labra logra el oro en esquí náutico y suma la medalla 23 para Chile

Chile celebrando en grande en los Juegos Suramericanos que se disputan en San Fe, Argentina.

Al caer la tarde sabatina, el Team Chile logró la medalla 23 de oro gracias al primer lugar conseguido por Martín Labra en overall de esquí náutico.

Ante la presión de los argentinos Francisco y Tobías Giorgis, el chileno obtuvo el mejor puntaje entre salto, figuras y slalom.

La medalla tuvo un sabor especial para Tincho Labra, tras la lesión en a la rodilla que lo dejó fuera de actividad durante gran parte del 2025.

Con esta presea, el Team Chile suma 23 medallas de oro, 22 de plata y 30 de bronce, estrechando el cerco contra Venezuela en la pelea por el cuarto lugar de los Juegos Suramericanos 2026.

PURANOTICIA