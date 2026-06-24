Marruecos sufrió ante Haití, pero remontó y avanzó a dieciseisavos de final del Mundial

Marruecos tuvo que exigirse al máximo para derrotar a un valiente Haití por 4-2 y asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 como segundo del grupo, tras Brasil.

Aunque el favoritismo estaba del lado africano, los caribeños golpearon primero. A los 10 minutos, Duverne llegó hasta el fondo y metió un centro rasante que Lenny Joseph conectó de taco para sorprender a Bounou y abrir la cuenta.

El gol obligó a reaccionar a Marruecos, que asumió el control del partido y comenzó a acumular ocasiones frente al arco defendido por Placide.

El Khanouss, Saibari y Hakimi avisaron antes de que el propio lateral del PSG encontrara el empate tras capturar un rebote dejado por el arquero haitiano.

Sin embargo, cuando parecía que el encuentro se encaminaba hacia una remontada marroquí, Haití volvió a sorprender. A los 43’, Duverne recuperó una pelota en la salida rival y asistió a Wilson Isidor, quien sacó un derechazo impecable al ángulo para devolverle la ventaja a «Les Grenadiers».

La respuesta volvió a ser inmediata. Apenas tres minutos después, Hakimi llegó hasta línea de fondo, envió un centro al área y Saibari apareció para establecer el 2-2 antes del descanso.

En el complemento el trámite mantuvo la misma tendencia. Marruecos monopolizó la posesión y empujó constantemente en busca del triunfo, mientras Haití resistía apoyado en la gran actuación de Placide.

El arquero sostuvo la igualdad con intervenciones decisivas ante El Khanouss y también frente a un desvío involuntario de Ricardo Adé que casi termina en autogol. Pero la resistencia haitiana terminó por ceder en el tramo final.

A los 80 minutos, un córner ejecutado por Hakimi fue peinado por Riad y encontró a Soufiane Rahimi, que apareció en el segundo palo para marcar el 3-2 y desatar el festejo marroquí.

Con Haití lanzado al ataque en busca de una última reacción, los africanos liquidaron la historia en los descuentos gracias a la aparición de Gessime Yassine, autor del definitivo 4-2.

El resultado selló la clasificación de Marruecos a la siguiente ronda, aunque también dejó una imagen positiva de Haití. Pese a despedirse sin puntos, el conjunto caribeño compitió de igual a igual durante largos pasajes del encuentro.

(Imagen: Kevin C. Cox/Getty Images)

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