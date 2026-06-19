Marruecos consigue su primer triunfo en el Mundial tras aprovechar un tempranero gol para imponerse a Escocia

Marruecos derrotó por la cuenta mínima a Escocia, en un partido válido por el grupo C del Mundial.

La selección africana marcó pronto y dominó con suficiencia el resto del encuentro disputado en Boston.

El marcador se abrió pronto, a los dos minutos, gracias a la anotación de Ismael Saibari, el más rápido de esta edición de la copa y también el de su selección en la historia.

Luego del tanto, "Los Leones del Atlas" siguieron con un ritmo fuerte y metieron en su propio arco a los europeos.

Escocia se defendía y utilizaba a jugadores como McGinn o McTominay para aprovechar las contras.

En el complemento, los "The Tartan Army" atacaron más, pero los marroquíes sostuvieron la ventaja conseguida al iniciar el partido, consiguiendo sus primeros tres puntos en la competición.

Los africanos suman cuatro puntos tras su empate ante Brasil, por lo que se acercan a la siguiente fase de dieciseisavos. Escocia, por su parte, se mantiene con tres puntos y la ventana de la clasificación sigue abierta.

(Imagen: FIFA)

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