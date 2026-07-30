O'Higgins va por la remontada ante Boca para seguir con vida en la Copa Sudamericana

O'Higgins busca una hazaña al recibir a Boca Juniors a las 20:30 horas en el estadio El Teniente de Rancagua, por el partido de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana.

El conjunto rancagüino intentará revertir la derrota por 1-0 sufrida la semana pasada en la ida disputada en La Bombonera de Argentina.

Si gana por más de un gol, el elenco celeste avanzará a octavos de final, mientras que si lo hace por uno, todo se definirá mediante lanzamientos penales. Un empate o una derrota lo dejará fuera de competencia.

Eso sí, el Capo de Provincia no llega bien, pues viene de caer frente a Deportes Concepción por el inicio de la segunda rueda del Campeonato Nacional, aunque presentó un equipo mixto.

Para el cotejo de este jueves, el técnico Lucas Bovaglio mandaría la siguiente formación: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Felipe Ogaz, Juan Leiva, Bryan Rabello (Bastián Yáñez); Francisco González, Martín Sarrafiore y Arnaldo Castillo.

En tanto, el elenco xeneize viene de perder el domingo por 3-0 ante Riestra en el torneo trasandino. Para el encuentro ante O'Higgins alinearía con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

Cabe hacer presente que el chileno Carlos Palacios se volverá a perder el partido frente a los celestes, debido a que se volvió a lesionar, mientras que Williams Alarcón, el otro chileno del cuadro boquense, iría al banco.

PURANOTICIA