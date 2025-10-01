Marruecos avanza a la siguiente fase del Mundial Sub-20 tras vencer a Brasil que queda al borde de la eliminación

Marruecos dio la sorpresa y derrotó por 2-1 a Brasil en el Estadio Nacional, en un encuentro válido por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA.

Los africanos aseguraron su paso a los octavos de final, mientras que los sudamericanos hipotecaron sus opciones y definirán su suerte frente a España.

La primera gran acción llegó a los 20 minutos, con una doble intervención del arquero marroquí Benchaouch, figura clave para mantener su arco en cero. Primero, tras un centro, Luighi cabeceó exigiendo al guardameta; luego, Erick Belé probó de zurda en el rebote, pero el portero volvió a responder con solvencia, y en la tercera acción Belé terminó enviando la pelota por sobre el travesaño.

Un momento polémico se vivió en el minuto 32, cuando se sancionó un penal a favor de Brasil por una falta de Ismael Baouf sobre Luighi. Sin embargo, tras la revisión en el VAR, el árbitro costarricense Keylor Herrera, anuló la infracción y amonestó al atacante por simulación.

La primera mitad ofreció escasas emociones y se fue al descanso con el marcador en blanco.

El complemento arrancó con una ocasión clara para Marruecos. A los 51’, Othmane Maamma desbordó por derecha, ganó línea de fondo y lanzó un centro atrás que conectó Yassine con un zurdazo, pero el balón se fue apenas desviado del poste izquierdo.

Los africanos mostraban más peligro en cada ataque y a la hora de juego abrieron la cuenta. Tras un centro de Yassine, Maamma (60’) conectó de tijera un derechazo potente que, con un leve desvío en un defensor brasilero, superó a Otávio para el 1-0 que desató la sorpresa en el Nacional.

La alegría marroquí aumentó con el 2-0 parcial; luego de una salida errática de Brasil, Yassine recuperó el balón, encaró y habilitó a Mohamed Zabiri (76’), quien con un potente zurdazo cruzado amplió la ventaja.

Brasil intentó reaccionar y estuvo cerca con un cabezazo de Luighi a los 86’, que se estrelló en el travesaño. En esa misma jugada, de manera casi imperceptible, la pelota dio en la mano de Fouad Zahouani. Tras la revisión en el VAR, se sancionó penal para la "verdeamarela".

Desde los doce pasos, el capitán Iago (90+2) descontó y puso suspenso al cierre del partido.

En los minutos finales ambos equipos generaron aproximaciones, aunque sin mayor fortuna, cerrándose el duelo con triunfo marroquí.

Con este resultado, Marruecos suma 6 puntos, asegurando clasificación y el liderato del Grupo C. Más atrás se ubica México con 2 unidades, mientras que España y Brasil cierran con apenas un punto.

La última jornada del grupo se jugará este sábado 4 de octubre a las 17:00 horas en simultáneo: en el Estadio Nacional Brasil afrontará una verdadera final ante España, mientras que en Valparaíso el líder Marruecos se medirá con México.

