Maripán divide a la prensa italiana tras agónico gol con Torino

El defensor chileno Guillermo Maripán fue protagonista en la fecha 24 de la Serie A, luego de marcar un agónico gol en el minuto 94 que permitió al Torino igualar 2-2 ante Fiorentina, en un resultado que parecía perdido hasta los instantes finales.

Pese a su condición de héroe por el tanto salvador, el desempeño del central dividió a la prensa italiana, que evaluó su partido con matices. El medio Cuore Toro señaló que Maripán “sufrió mucho contra Moise Kean”, aunque valoró el empate conseguido en el cierre del encuentro.

En una línea similar, Tuttosport fue crítico con el chileno, apuntando que “se aferró a Kean como un sello de correos” y que el delantero de la Fiorentina logró imponerse en varios duelos, aunque reconoció que el gol tardío terminó siendo decisivo para el resultado final.

Por su parte, Toro.it calificó la actuación como floja en términos defensivos, destacando que Maripán volvió a la titularidad como capitán, pero tuvo dificultades para controlar a su marca. Sin embargo, subrayó que el cabezazo en el minuto 94 justifica su aprobación final.

Tras el encuentro, el propio Maripán se refirió a su presente y a las recientes suplencias, evitando polémicas con el técnico Marco Baroni. “Tengo que ayudar al equipo incluso desde el banquillo. Las decisiones del entrenador siempre son acertadas”, afirmó el zaguero, destacando su compromiso y disposición para seguir trabajando.

