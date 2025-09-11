Mario Sciacqua regresa a Chile para ser el nuevo director técnico de D. La Serena

Deportes La Serena ya tiene nuevo entrenador. Este jueves el cuadro granate anunció a su nuevo director técnico de cara a la recta final de la Liga de Primera.

Se trata del argentino Mario Sciacqua, quien asumirá en el elenco nortino tras la salida de Cristian Paulucci y el breve interinato de Francisco Bozán. La última experiencia del DT fue en Club Atlético Mitre, de la Primera B trasandina, equipo al que renunció en junio pasado.

"Sciacqua, de nacionalidad argentina, cuenta con una destacada trayectoria en el fútbol profesional. Ha dirigido a clubes de la Primera División de Argentina como Colón de Santa Fe, Quilmes, Olimpo, Patronato, Godoy Cruz y Sarmiento de Junín", destacó el conjunto "papayero" a través de un comunicado en sus redes sociales.

Además, el adiestrador ya tuvo un paso por el fútbol chileno, cuando dirigió a San Luis de Quillota en la temporada 2015.

El nuevo estratego tendrá como gran desafío mantener en Primera División a un elenco granate que marcha en el 13° casillero del Campeonato, con 19 puntos, a solamente dos del penúltimo, que es Unión Española, y a cinco del colista Deportes Iquique.

Se espera que Sciacqua tenga su debut en la banca de Deportes La Serena el 28 de septiembre, cuando enfrenten a Universidad de Chile a las 15:00 horas en el estadio La Portada, correspondiente a la 23° fecha y que fue aplazado debido a que los azules disputarán este domingo la Supercopa frente a Colo Colo.

