Mario Salas suma pretendientes en el Ascenso tras su sorpresiva salida de Ñublense

Pese a que Ñublense terminó en la novena ubicación del Campeonato Nacional, los "diablos rojos" alcanzaron la final de Copa Chile, lo que les permitió clasificar a fase previa de Copa Libertadores.

Así y todo, la caída ante Universidad de Chile en la definición del torneo fue suficiente para que la directiva de los "diablos rojos" optara por prescindir de los servicios del director técnico Mario Salas, quien no estaría mucho tiempo en la cesantía.

De acuerdo con el portal Primera B, son dos los elencos del torneo de Ascenso que estarían tras los pasos del ex DT de la Roja sub-20: Deportes Antofagasta y Deportes Temuco.

Cabe recordar que mientras los "albiverdes" terminaron en la 12ª posición con apenas 33 puntos, los "pumas" accedieron a la liguilla, pero quedaron fuera tras perder por un global de 6-1 ante Deportes Limache.

Respecto a su salida del elenco chillanejo, el "Comandante" declaró que "me toma bien. No esperábamos la salida, porque se había logrado el objetivo propuesto de entrar a copas internacionales (…) Teníamos ganas de quedarnos, pero el contrato terminaba y la dirigencia debe haber tenido sus razones para no prolongarlo“, explicó a Cooperativa Deportes.

PURANOTICIA