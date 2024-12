Mario Salas explicó sus razones para arribar a Temuco y confirmó interés por fichar a Diego Buonanotte

En vísperas de fin de año, Deportes Temuco presentó a Mario Salas como su flamante técnico para la temporada 2025, una en la cual el "indio Pije" intentará de una vez por todas retornar a la división de honor del fútbol chileno tras su descenso en 2018.

En su primera conferencia de prensa en la institución sureña, el DT destacó las instalaciones y la fanaticada que tiene el club, junto con cuadrarse con el objetivo principal de la institución, que es retornar a la máxima categoría.

"Venimos de conocer su complejo, conozco el fervor y pasión que tienen sus hinchas, la ciudad. Son cosas que de alguna forma nos hacen tomar una decisión para estar en Primera B. Tomar un desafío como este, subir a este club después de tantos años en el ascenso es tremendo", aseveró.

Respecto al hecho de "bajar" de competición, el "Comandante" fue enfático en señalar que "esperar en Primera División hubiese significado encontrar club a mediados de año, con urgencia y un plantel que no hubiese podido armar. Profesionalmente, no hay duda de que Temuco me ofrecía las mejores condiciones para seguir creciendo. Llego a Temuco porque es la única institución que me ofrece lo que quería".

En materia de refuerzos, el exadiestrador de Colo-Colo y Universidad Católica, entre otros equipos, reconoció que existen conversaciones para sumar al experimentado volante Diego Buonanotte, quien estuvo bajo su mando en la UC.

PURANOTICIA