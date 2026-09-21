Mario Salas ante el reto de subir a Primera con Cobreloa: "Ha sido un desafío lindo estar en uno de los grandes del país"

Mario Salas asumió como nuevo entrenador de Cobreloa con el desafío de pelear por el título de la Primera B y conseguir el regreso del conjunto loíno a la Primera División del fútbol chileno.

El “Comandante” tendrá su estreno en la banca naranja este miércoles, cuando el cuadro nortino visite a Coquimbo Unido por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Chile 2026.

Sin embargo, uno de los compromisos más importantes de su inicio al mando del equipo llegará el sábado, cuando Cobreloa reciba a Santiago Wanderers en Calama, en un encuentro que podría resultar decisivo en la lucha por el ascenso.

En conversación con el sitio oficial del conjunto naranja, el estratega se refirió a sus primeras jornadas de trabajo y expresó su satisfacción por asumir este nuevo desafío.

"La mejor sensación. Ha sido un desafío lindo el poder estar en uno de los equipos grandes del país. Y sobre todo el desafío que tiene Cobreloa en estos momentos, y que es lógicamente tratar de subir a Primera División".

En esa misma línea, el exentrenador de Universidad Católica y Colo-Colo reafirmó su compromiso con el objetivo del club de regresar a la máxima categoría.

"Nos hacemos parte del objetivo y del desafío que es estar en Primera el próximo año", añadió.

El nuevo director técnico también entregó sus impresiones sobre el plantel de Cobreloa y destacó la disposición de los jugadores para afrontar el desafío del ascenso.

"Muy bien, lo veo muy bien. Es un grupo que está muy metido en lo que quiere. Está muy metido en el objetivo que es lograr el ascenso. Yo me quedo con una sensación súper agradable y es de esperar que sigamos así para poder lograr el objetivo".

Con el ascenso como principal meta, Mario Salas comienza su etapa al mando de Cobreloa en una semana marcada por dos importantes compromisos: su estreno en la Copa Chile frente a Coquimbo Unido y el duelo ante Santiago Wanderers por el torneo de Primera B.

PURANOTICIA