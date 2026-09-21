David Ferrer tras el 4-0 de España a Chile en Copa Davis: "El marcador no reflejaba lo que podía suceder"

Pese a que sus dos singlistas hacían su debut en Copa Davis, España se impuso por 4-0 a Chile y se quedó con la serie disputada en el Court Central del Estadio Nacional.

Tras la contundente victoria del conjunto ibérico, el capitán español, David Ferrer, valoró el rendimiento mostrado por los tenistas nacionales y aseguró que el marcador final no reflejó completamente el desarrollo de la confrontación.

"Chile nos lo puso difícil. En el dobles tuvimos la suerte de que Pedro (Martínez) y Jaume (Munar) jugaran a un gran nivel en los momentos importantes y se llevaran los puntos decisivos", expresó el otrora 3 del mundo y finalista de Roland Garros 2013.

El excapitán español también se refirió a los encuentros de singles y destacó el nivel de Alejandro Tabilo y Tomás Barrios, pese a los amplios marcadores registrados.

"El marcador llegó a estar 6-0 y 5-0, pero era un resultado algo engañoso. Tanto Alejandro (Tabilo) como (Tomás) Barrios son grandes jugadores y ese marcador no reflejaba lo que podía suceder en el partido", añadió.

Además de analizar la serie, “Ferru” tuvo palabras de agradecimiento para los aficionados nacionales, quienes lo ovacionaron durante la ceremonia inaugural de la confrontación.

"En Chile nos han tratado con mucho respeto. Han animado a su equipo, como es lógico, pero siempre han respetado a nuestros jugadores y a todo el equipo español. Además, vivir la eliminatoria durante las Fiestas Patrias ha hecho que la experiencia fuera todavía más especial. Me voy feliz, también por el cariño que he recibido a nivel personal".

Ferrer reconoció que la recepción de los hinchas chilenos fue especialmente significativa, considerando que se encontraba al frente del equipo rival.

"Me sorprendió que me aplaudieran más de lo habitual, teniendo en cuenta que era parte del equipo rival. Lo agradezco de corazón. Muchas gracias a todos por el trabajo realizado y por las facilidades que nos habéis dado, independientemente del resultado. Al final, esto es deporte", sentenció Ferrer.

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