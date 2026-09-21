DT del CF Montreal por la frustración de Alexis Sánchez: "Le gustaría que el equipo jugara más rápido"

El CF Montreal de Alexis Sánchez no logra levantar cabeza en la Major League Soccer (MLS). El conjunto canadiense cayó por 2-0 el sábado ante el Columbus Crew de Gonzalo Tapia y sumó su quinta derrota consecutiva en el camp eonato.

Por su parte, el delantero chileno continúa sin estrenarse en las redes y, durante el encuentro, habría manifestado su molestia con el rendimiento colectivo mediante gestos de desaprobación hacia algunas acciones de sus compañeros, según informó el periodista Maxime Truman.

Tras la caída, que mantiene al Montreal en el último lugar de la Conferencia Este, el técnico Philippe Eullaffroy se refirió a la frustración del goleador histórico de la Roja y explicó cuáles son sus principales inquietudes respecto al funcionamiento del equipo.

"A Alexis le gustaría que el equipo jugara más rápido hacia adelante y que utilizara más el espacio detrás de los defensores. Yo estoy de acuerdo y lo pido, pero no se está dando", sostuvo el DT.

El entrenador también abordó el estado de ánimo del atacante chileno luego del compromiso, señalando que su reacción fue compartida por otros integrantes del plantel.

"Después del partido, (Alexis) estaba molesto y tenso con respecto al desarrollo de la segunda mitad, al igual que varios de sus compañeros de equipo", añadió.

(Imagen archivo: @cfmontreal)

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