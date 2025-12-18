Marcos Camarda se convirtió en el primer refuerzo de S. Wanderers para la temporada 2026

Marcos Camarda se transformó en el primer fichaje de Santiago Wanderers para la temporada 2026.

El delantero uruguayo de 25 años llega al "Decano" proveniente de San Marcos de Arica.

Con la camiseta de "Los Bravos del Morro", el atacante marcó 11 goles este 2025.

El charrúa comenzó su carrera en el club Atlética Sud América y luego vistió los colores de Recreativo Granada, Deportivo Maldonado y los nortinos.

El delantero de 1,83 mts se integrará a los trabajos del profesor Francisco Palladino para el inicio de la pretemporada, programada para la primera semana de enero.

El anuncio se produjo luego de que los "caturros" confirmarar la renovación de contrato del arquero Raúl “Araña” Olivares.

(Imágenes: @swanderers, @camardamarcos9