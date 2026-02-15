Marcelo Tomás Barrios derrotado por Prizmic en la segunda ronda de la qualy del Río Open

El chileno Marcelo Tomás Barrios Vera, segundo sembrado de la qualy del ATP 500 de Río de Janeiro, cayó este sábado ante el croata Dino Prizmic por parciales de 3-6 y 4-6 en la segunda ronda de la clasificación. La derrota no descarta por completo su participación en el cuadro principal del torneo, ya que aún podría ingresar como ‘Lucky Loser’ si se producen bajas de otros jugadores, como la de Laslo Djere.

El partido comenzó de manera pareja, con ambos jugadores defendiendo su servicio hasta el quinto game. Allí, Prizmic se adelantó 40-0, pero Barrios remontó para quebrar el saque. Sin embargo, el croata recuperó el quiebre en el octavo game y cerró el set por 6-3, aprovechando su segunda oportunidad de set.

En la segunda manga, Barrios cedió rápidamente su saque, aunque lo recuperó para empatar 2-2. Posteriormente, Prizmic volvió a quebrar y mantuvo su servicio hasta cerrar el parcial por 6-4, sellando así la victoria y eliminando al chileno de la clasificación directa al cuadro principal.

A pesar de la derrota, Barrios deberá esperar la definición del sorteo de ‘Lucky Loser’, mecanismo que permite a algunos jugadores eliminados en la segunda ronda de la qualy ingresar al torneo principal en caso de que haya bajas. Esta opción le mantiene viva la posibilidad de unirse a Cristian Garin y Alejandro Tabilo en Río.

El resultado refleja la dificultad del circuito ATP y la importancia de cada quiebre y oportunidad en la qualy, dejando a Barrios a la espera de la resolución oficial para conocer si podrá disputar el cuadro principal del Río Open 2026.

