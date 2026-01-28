Marcelo Morales llegó para fichar en la U: "Feliz de volver al club que me vio crecer"

Universidad de Chile abrochará en las próximas horas a Marcelo Morales como su quinto refuerzo para esta temporada 2026, pues el lateral aterrizó la noche del martes a Santiago para realizarse los exámenes médicos y firmar su contrato.

El futbolista vuelve al cuadro azul tras un año en el New York Red Bulls de Estados Unidos, club que lo cederá al conjunto estudiantil tras tener escasa continuidad.

"Feliz de volver al club que me vio crecer. Ahora faltan afinar los últimos detalles, los exámenes… feliz", expresó el jugador al arribar al país.

Sobre los objetivos en su regreso al elenco universitario, sostuvo: "Obviamente salir campeón, que es a lo que la U aspira todos los años, así que vamos a eso".

PURANOTICIA