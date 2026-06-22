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Marcelo Morales brilla en la goleada de la U y lidera la emotiva dedicatoria a Fernando Gago

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Elegido la figura del 4-1 sobre Wanderers en el Nacional, el lateral azul comandó el sólido debut en Copa Chile y envió un mensaje de apoyo al técnico argentino, quien sigue internado tras sufrir un infarto.

Marcelo Morales brilla en la goleada de la U y lidera la emotiva dedicatoria a Fernando Gago
Lunes 22 de junio de 2026 10:39
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La Universidad de Chile inició su participación en la Copa Chile 2026 con una sólida presentación, tras golear por 4-1 a Santiago Wanderers en el Estadio Nacional.

Uno de los nombres destacados del encuentro fue el lateral Marcelo Morales, quien fue elegido como la figura del partido por la transmisión de TNT Sports, tras una actuación decisiva en el triunfo azul.

Luego del encuentro, el jugador expresó su emoción por el resultado y tuvo palabras de apoyo para el técnico Fernando Gago, quien no pudo estar presente tras el infarto que sufrió el viernes.

Fue una sorpresa, una lástima lo que pasó con el profe. Se nota que en la conferencia ya tenía dolor y quiso igual estar en el partido. Lamentamos que no haya podido estar hoy (domingo)”, comenzó diciendo el carrilero.

En esa misma línea, Morales dedicó el triunfo al entrenador del cuadro estudiantil.

Queremos dedicarle este triunfo a él, que sabemos que lo está viendo en la clínica”, añadió el lateral sobre el adiestrador de los laicos.

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