Marcelo Morales brilla en la goleada de la U y lidera la emotiva dedicatoria a Fernando Gago

La Universidad de Chile inició su participación en la Copa Chile 2026 con una sólida presentación, tras golear por 4-1 a Santiago Wanderers en el Estadio Nacional.

Uno de los nombres destacados del encuentro fue el lateral Marcelo Morales, quien fue elegido como la figura del partido por la transmisión de TNT Sports, tras una actuación decisiva en el triunfo azul.

Luego del encuentro, el jugador expresó su emoción por el resultado y tuvo palabras de apoyo para el técnico Fernando Gago, quien no pudo estar presente tras el infarto que sufrió el viernes.

“Fue una sorpresa, una lástima lo que pasó con el profe. Se nota que en la conferencia ya tenía dolor y quiso igual estar en el partido. Lamentamos que no haya podido estar hoy (domingo)”, comenzó diciendo el carrilero.

En esa misma línea, Morales dedicó el triunfo al entrenador del cuadro estudiantil.

“Queremos dedicarle este triunfo a él, que sabemos que lo está viendo en la clínica”, añadió el lateral sobre el adiestrador de los laicos.

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