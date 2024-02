Marcelo Díaz defiende su polémico mensaje tras incidentes en la Supercopa: "Acá sí somos diferentes"

Marcelo Díaz se defendió de las críticas recibidas tras un polémico posteo que realizó en redes sociales por los incidentes acontecidos en la Supercopa que disputaron Colo-Colo y Huachipato en el Estadio Nacional.

"Nosotros te queremos, nosotros te cuidamos. Somos y siempre fuimos diferentes", escribió en su cuenta de Instagram junto a una imagen del recinto ñuñoíno con hinchas de Universidad de Chile en las gradas.

Y en conferencia de prensa, el volante aseguró que "mi publicación del fin de semana es sencillamente para la U, yo no he publicado algo en contra de un equipo, lamento si lo interpretaron. Mi única misión desde que llegue acá es crear un ambiente positivo. Si queremos más aforo en el Estadio Nacional, debemos protegerlo y cuidarlo".

El ex seleccionado nacional agregó que "en mis redes sociales puedo publicar lo que se me antoje, puedo decir cualquier cosa. Lo que a mí se me dé la gana. Siempre y cuando no le falte el respeto a nadie, y en este caso no se lo he faltado a nadie".

Consultado por los desmanes que han provocado los fanáticos del club en el Estadio Nacional, "Chelo" señaló que "lo sucedido en años anteriores ya no lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar el futuro. Acá sí somos diferentes. Somos el club más fiel que existe en el país y tal vez en el mundo. La U es un sentimiento y una pasión. Somos diferentes en el sentir".

Respecto al cambio en la norma de extranjeros, que finalmente permitirá solo cinco en cancha, Díaz afirmó que "afortunadamente tenemos un plantel muy rico y no creo que eso vaya a afectar. También tenemos la fortuna que algunos jugadores están buscando su nacionalización. En teoría, para nosotros está todo en regla".

Finalmente sobre el debut ante Cobresal por el Campeonato, apuntó que "estamos muy ilusionados, como tiene que ser. Nuestra única ilusión es ganar el día domingo, para eso nos estamos preparando muy fuerte. Hay un gran plantel, un gran entrenador. Ojalá el día domingo podamos llevar a la cancha lo que hemos trabajado, que es realmente bueno".

