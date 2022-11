Marcelo Díaz aterriza en Chile y manda un claro recado a Azul Azul: "Mi sueño siempre fue llegar a la U"

Este miércoles arribó al país el mediocampista nacional Marcelo Díaz, cuyo nombre ha estado en la órbita de Universidad de Chile, luego de que Libertad de Paraguay confirmara que no seguirá en la institución para el próximo año.

Ya en tierras criollas, "Carepato" se refirió a su posibilidad de volver a vestir la camiseta del club que lo vio nacer y aunque no quiso ser enfático al respecto, dejó en claro su disposición para retornar en cualquier momento.

"Mi puerta siempre ha estado abierta para volver al club de mis amores. He renunciado a otras ofertas por volver a mi país. Si alguien quiere comunicarse conmigo, ahí está mi teléfono", señaló Díaz.

Respecto de su situación actual, el campeón de la Copa Sudamericana 2011 confesó que "mi contrato con Libertad expira el 31 de diciembre. Ellos ya me han liberado, en teoría puedo firmar en cualquier equipo".

"Vamos a ver quiénes están interesados y analizaremos. Me quiero quedar en Chile y de acá no me voy a mover. Mi sueño siempre fue llegar a la U. Lamentablemente no se ha podido dar. Vamos a ver lo que sucede de ahora en adelante", sentenció el bicampeón de América.

