Marcelo Díaz ante un eventual regreso a Universidad de Chile: "No puedo decirle que no al amor de mi vida"

A pesar de su grosero error que le costó la eliminación a Audax Italiano en Copa Sudamericana, el mediocampista nacional Marcelo Díaz atraviesa un gran momento en la escuadra floridana, a la cual llegó a inicios de año.



Desde entonces, el ex seleccionado criollo ha disputado 24 cotejos con la camiseta del conjunto itálico, de los cuales 23 han sido en calidad de titular, sumando un total de 1.873 minutos.



Así y todo, "Carepato" no se olvida del club que lo formó, Universidad de Chile, y el diálogo con DSports, el volante dejó más que abierta la puerta para un posible retorno al elenco azul.



"Siempre me preguntan si volvería a Universidad de Chile, no puedo dar el tema cerrado, no puedo decir que no al amor de mi vida", apuntó el futbolista.



Además, aseguró que "lo único que me faltó con la 'U' fue ganar la Copa Libertadores" y además, planteó que "me gustaría retirarme en Universidad de Chile o en Racing, con ellos tengo una muy buena relación. Es mi sueño".



Respecto a su paso por la Roja, Díaz lamentó que "nos farreamos la clasificación en la Selección a Rusia, teníamos equipo para haber clasificado con mucha anticipación. Es una farra y no hay que buscar más palabras para eso".



Por último, dedicó elogios para Jorge Sampaoli, quien lo dirigió tanto en el Romántico Viajero como en el Equipo de Todos. "Mi visión y versión de Sampaoli es la misma, de un total agradecimiento. Hasta el día de hoy tenemos contacto. Es un técnico muy capaz, me sacó el mejor rendimiento que pude haber logrado", cerró.

PURANOTICIA