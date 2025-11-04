Marcelo Corrales: "Hay dos hinchadas que están contigo en las buenas y malas: la U y Coquimbo"

Tras consagrarse por primera vez campeón de la Primera División del fútbol chileno, Coquimbo Unido no ha parado de recibir felicitaciones por su hazaña.

Uno de los que se sumó a los aplausos fue Marcelo Corrales, ex artillero del cuadro "pirata" entre 2004 y 2007, además de 2010, etapas donde se convirtió en el máximo goleador histórico del conjunto aurinegro.

"Yo siempre he dicho que tengo dos amores en el fútbol: Palestino, que es donde nací, y Coquimbo, que lo llevo en el corazón también", comenzó diciendo el ex futbolista en conversación con radio ADN.

"Yo estuve peleando una final y no se pudo ganar, pero ahora lo consiguieron. Sentí una alegría muy grande cuando supe que Coquimbo iba a ser campeón, la gente se lo merece, es una institución muy linda", añadió.

Consultado sobre la hinchada del elenco nortino, sostuvo: "Hay dos instituciones que la hinchada está en las buenas y en las malas contigo: Universidad de Chile, donde tuve la suerte de jugar, y Coquimbo Unido. La gente que jugó en Coquimbo sabe del sentimiento de esa ciudad".

"Felicito al 'Chino' (Esteban) González, que hizo una gran campaña. Para tener un logro, tienes que tener una buena cabeza, y eso lo demostró. Hay un buen club, buenos jugadores y la mano que está al frente lo hizo todo bien", sentenció.

